В Кузбассе шесть работников медучреждений умерли от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе по сравнению с предыдущей неделей выросло число работников медицинских учреждений, скончавшихся от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили представители минздрава области.

По данным работодателей, уже заразились 524 работника медицинских организаций. Среди них зафиксировано шесть смертей, в то время как на прошлой неделе говорилось о пяти. Среди заразившихся 441 человек - это непосредственно медицинские сотрудники без учета работников других категорий.

Напомним, что на утро 25 сентября стало известно о 139 новых случаях заболевания, общее число заболевших достигло 9242. Также выздоровели 103 человека, общее число вылечившихся от коронавируса с начала пандемии составило 6835. К сожалению, три человека скончались - их в общей сложности стало 99.

Под наблюдением врачей в настоящее время находятся 2308 пациентов, еще 2429 человек остаются на обязательной 14-дневной изоляции.

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