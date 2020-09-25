Хоккеисты кемеровского «Кузбасса» вылечились от коронавируса. Фото:bandyvideo.net

Хоккеисты кемеровского клуба «Кузбасс» по хоккею с мячом вылечились от коронавируса. Команда снова приступила к тренировкам.

24 сентября на стадионе «Химик» прошла первая тренировка команды после того, как несколько ранее заразившихся коронавирусом игроков вернулось в строй. О заболевании нескольких участников команды стало известно 8 сентября. Из-за внештатной ситуации «Кузбассу» пришлось пропустить Кубок России, который проходил в Иркутске.

- Новость о том, что ребята начали болеть, конечно, была не очень радостный. Это моя родная команда. Когда начали выбывать, когда начали приходить результаты тестов, пришлось вносить коррективы в подготовку. Должны были ехать на Кубок - он отменился. Две недели сидели на самоизоляции. И вот сейчас во время, которое осталось до чемпионата, команда приступила к тренировкам. Все ребята прошли тест. Задача тренерского штаба - восстановление. Потом уже будем постепенно увеличивать нагрузку, -сказал старший тренер «Кузбасса» Алексей Китьков.

Напомним, что коронавирус также выявлен у нескольких игроков и членов тренерского штаба новокузнецкой команды по хоккею с шайбой «Металлург».

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