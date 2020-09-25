Болезнь появилась бессимптомно: коронавирусом заболела министр образования Кузбасса

Министр образования Кузбасса заразилась коронавирусом. Фото: пресс-служба АПК

Министр образования и науки Кузбасса заразилось коронавирусом. Сейчас она находится в инфекционной больнице.

-Абсолютно бессимптомно подтвердился диагноз COVID. И когда уже сделали КТ - 25 процентов поражения легких, - сообщила она в пятницу, 25 сентября. - Самочувствие, конечно, не очень пока, но я надеюсь, что сумею достаточно быстро вернуться к работе.

Мы очень много работали над тем, чтобы все меры были приняты относительно наших детей, преподавателей. А вот у меня сложилось так, что абсолютно бессимптомно выявилась болезнь на последнем, можно сказать, этапе ее только поймали. Сейчас ведется интенсивный курс терапии.

Софья Балакирева обратилась ко всем с просьбой соблюдать меры безопасности и внимательно следить за появлением у себя симптомов заболевания. «Берегите себя и своих близки, своих родителей и будьте здоровы», - ответила министр.

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