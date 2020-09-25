Кузбасские врачи запустили веселый челлендж мемов о коронавирусе Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе врачи нескольких больниц запустили юмористический ковид-челелндж. В социальной сети Instagram они делятся смешными мемами на тему коронавируса, а под каждым постом сообщают один факт об инфекции.

Первый пост появился на официальной странице Кемеровского перинатального центра.

Мем от Кемеровского перинатального центра. Фото: Кемеровский перинатальный центр/ Instagram

«А вы знаете, какие последствия для заболевших несет COVID-19? Мы - да! Делимся полезной информацией с вами. Многолетними последствиями для здоровья являются фиброз легких, тромбоз, инсульт и тромбоз почек, - написано в сообщении. – Поэтому важно быть осторожным и не забывать о мерах предосторожности: носите маски, обрабатывайте руки антисептиками, соблюдайте социальную дистанцию».

Следующим эстафету было предложено принять Кузбасской областной детской клинической больнице. Та, в свою очередь бросила вызов Кузбасскому кардиоцентру. Врачи рассказали об основных симптомах инфекции.

Действительно, сегодня не стоит забывать и о важности прививок от гриппа. Фото: Кузбасский кардиодиспансер/ Instagram

«В наши дни особенно важно следить за своим здоровьем. Помните, что основными симптомами COVID-19 являются высокая температура тела, кашель, одышка, боль в мышцах и утомляемость. Если у вас есть эти симптомы, не медлите = обратитесь к врачу! - написали сотрудники кардиоцентра. И следующими предложили поучаствовать коллегам из Кузбасской областной больницы имени Беляева. Те не заставили себя долго ждать.

Кузбасская клиническая больница уверена - с коронавирусом шутки плохи. Фото Кузбасская клиническая больница / Instagram

«Новая коронавирусная инфекция опасна для всех: и для ребенка, и для взрослого человека. Поэтому каждый должен понимать серьезность COVID-19. С ним нельзя шутить!» - написали медики.

Эстафету они передали Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи имени Подгорбунского. Судя по странице в Instagram, коллектив пока думает над своим постом и тем, кто будет следующим в челлендже.

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