В Кузбассе скончались более 100 пациентов с коронавирусом

В Кузбассе число умерших пациентов с коронавирусом превысило 100 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе за 100 перевалило число пациентов с коронавирусом, которые скончались. Два последних случая были зафиксированы в течение последних суток.

Одной из скончавшихся была жительница Анжеро-судженска 1962 года рождения. У нее развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У 40-летнего мужчины из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Также стало известно, что 141 человек заболел, общее число заразившихся с середины весны составило 9383 человека. Выздоровело 48 пациентов, их общее число увеличилось до 688.

На лечении в инфекционных больницах остаются 2399 больных коронавирусом. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2851человек.

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