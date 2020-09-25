«Тебе не хватает воздуха»: Фельдшер из Кузбасса рассказал, как перенес коронавирус. Фото: Оперативный штаб Кузбасса/ vk.com
Фельдшер из Междуреченска Виктор Торчаков рассказал, как перенес коронавирусную инфекцию. Он заразился во время рабочей смены.
-Вы не представляете, как это тяжело. Я вот здоровый человек, ничем не болеющий, и на фоне коронавируса такая одышка сильная, - рассказал он. - Ты сидишь, разговариваешь, и тебе не хватает воздуха. Коронавирусной инфекцией заразился на работе после смены. Внезапно почувствовал себя плохо, появилась температура, потом сильный озноб, мышцы заболели, головная боль.
Фельдшер обратился ко всем жителям области с настоятельной рекомендацией соблюдать профилактические меры, которые позволят защититься от инфекции.
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