«Тебе не хватает воздуха»: Фельдшер из Кузбасса рассказал, как перенес коронавирус. Фото: Оперативный штаб Кузбасса/ vk.com

Фельдшер из Междуреченска Виктор Торчаков рассказал, как перенес коронавирусную инфекцию. Он заразился во время рабочей смены.

-Вы не представляете, как это тяжело. Я вот здоровый человек, ничем не болеющий, и на фоне коронавируса такая одышка сильная, - рассказал он. - Ты сидишь, разговариваешь, и тебе не хватает воздуха. Коронавирусной инфекцией заразился на работе после смены. Внезапно почувствовал себя плохо, появилась температура, потом сильный озноб, мышцы заболели, головная боль.

Фельдшер обратился ко всем жителям области с настоятельной рекомендацией соблюдать профилактические меры, которые позволят защититься от инфекции.

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