В Новокузнецке из-за угрозы коронавируса отменили традиционную ярмарку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новокузнецке из-за угрозы распространения коронавируса местные власти приняли решение отменить традиционную продовольственную ярмарку. Она должна была пройти в субботу, 26 сентября, в преддверии Дня уважения к пожилому человеку.

-Управление потребительского рынка и развития предпринимательства администрации г. Новокузнецка сообщает об отмене ближайшей традиционной ярмарки на центральной Площади общественных мероприятий, - говорится в сообщении пресс-службы администрации города. – Решение принято из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки, а также в связи с усилением мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

О том, когда ярмарка состоится в другой раз, дополнительно сообщит ее организатор – управление потребительского рынка и развития предпринимательства города.

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