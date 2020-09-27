Роспотреднадзор объяснил дополнительные ограничения из-за коронавируса в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальник эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Кузбассу Маргарита Новоселова прокомментировала введение дополнительных ограничений из-за ситуации с коронавирусом в регионе.

По словам Маргариты Новоселовой, в Кузбассе, так же как и в других регионах России, наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. Напомним, только за минувшие сутки в Кузбассе отмечено 150 новых случаев заболевания. Поэтому в регионе принято решение продлить режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет. Кроме того, руководителям предприятий предлагают перевести на дистанционный режим работы тех, кто попадает в группу риска.

- Второе предложение касается перевода на дистанционный режим работы таких сотрудников, если это не мешает технологическому процессу и есть технические возможности. Связано это с тем, что в структуре заболевших на работающее население у нас приходится около 60 процентов, - отметила Маргарита Новоселова.

Также начальник эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Кузбассу отметила, что руководители предприятий сами должны решить, кого из сотрудников они могут отправить на удаленку и отметила, что такие решения будут приниматься только во благо людей, которые трудятся на предприятии.

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