В Кузбассе частично вернули ограничения по коронавирусу. Фото: Пресс-служба АПК
В Кузбассе введены дополнительные ограничительные меры по коронавирусу. К этому привела сложная обстановка в регионе.
Распоряжение подписал 26 сентября губернатор Кузбассе Сергей Цивилев. Меры вводятся с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе и предложением главного санитарного врача области.
Так, действие режима повышенной готовности продлевается в регионе до 31 октября.
Кроме того, с 26 сентября кузбасским работодателям при наличии технической возможности рекомендуется перевести своих сотрудников на удаленный или дистанционный режим работы
Также до 14 октября продлевается режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше.
В оперштабе напомнили, что пожилые люди могут покидать дом, чтобы: посетить медицинскую организацию, сходить в аптеку/аптечные пункты, салоны оптики, торговые объекты, посетить органы госвласти или местного самоуправления, а также МФЦ, в случаях, связанных с семейными нуждами, в том числе для посещения образовательных организаций и оказания помощи родственникам, а также в иных экстренных случаях.
Режим изоляции в домашних условиях может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кузбассе скончались более 100 пациентов с коронавирусом
В Кузбассе за 100 перевалило число пациентов с коронавирусом, которые скончались. Два последних случая были зафиксированы в течение последних суток.(подробности)
Болезнь появилась бессимптомно: коронавирусом заболела министр образования Кузбасса
Министр образования и науки Кузбасса заразилось коронавирусом. Сейчас она находится в инфекционной больнице.(подробности)
Из-за коронавируса институт КемГУ перевели на дистанционное обучение
Учиться онлайн вновь будут студенты института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций КемГУ. А произошло это из-за заболевшего коронавирусом студента.(подробности)
В Кузбассе шесть работников медучреждений умерли от коронавируса
В Кузбассе по сравнению с предыдущей неделей выросло число работников медицинских учреждений, скончавшихся от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили представители минздрава области. (подробности)