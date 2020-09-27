В Кузбассе частично вернули ограничения по коронавирусу. Фото: Пресс-служба АПК

В Кузбассе введены дополнительные ограничительные меры по коронавирусу. К этому привела сложная обстановка в регионе.

Распоряжение подписал 26 сентября губернатор Кузбассе Сергей Цивилев. Меры вводятся с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе и предложением главного санитарного врача области.

Так, действие режима повышенной готовности продлевается в регионе до 31 октября.

Кроме того, с 26 сентября кузбасским работодателям при наличии технической возможности рекомендуется перевести своих сотрудников на удаленный или дистанционный режим работы

Также до 14 октября продлевается режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше.

В оперштабе напомнили, что пожилые люди могут покидать дом, чтобы: посетить медицинскую организацию, сходить в аптеку/аптечные пункты, салоны оптики, торговые объекты, посетить органы госвласти или местного самоуправления, а также МФЦ, в случаях, связанных с семейными нуждами, в том числе для посещения образовательных организаций и оказания помощи родственникам, а также в иных экстренных случаях.

Режим изоляции в домашних условиях может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.

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