Замгубернатора Кузбасса призвал работодателей отправить сотрудников на удаленку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежедневно в Кузбассе выявляют новых заболевших, причем их число с каждым днем лишь стремительно растет. Одним из способов сдерживать этот рост замгубернатора Алексей Цигельник назвал работу на удаленном доступе.

- Просим всех работодателей пристально рассмотреть эту возможности. И тех, кто может это сделать, перевести, предоставить возможность работать на дому, - попросил Алексей Цигельник.

Замгубернатора также заметил, что даже уменьшение числа сотрудников на рабочих местах на 10-15 процентов способно на столько же снизить и уровень заболеваемости коронавирусом. От работы на удаленном доступе все только выиграют: люди по-прежнему будут выполнять свои должностные обязанности и сохранят здоровье, а работодатель - рабочий процесс.

Алексей Цигельник также сделал акцент на том, что порой для того, чтобы сохранить здоровье специалиста и не дать затормозиться работе, нужно просто отпустить людей домой. И это, в конце концов, приведет к снижению роста заболеваемости коронавирусом.

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