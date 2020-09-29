Кемерово
Еще
Кемерово
Еще
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Замгубернатора Кузбасса призвал работодателей отправить сотрудников на удаленку

Таким образом можно сдержать рост заболеваемости коронавирусом
Екатерина РОМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Замгубернатора Кузбасса призвал работодателей отправить сотрудников на удаленку

Замгубернатора Кузбасса призвал работодателей отправить сотрудников на удаленку

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежедневно в Кузбассе выявляют новых заболевших, причем их число с каждым днем лишь стремительно растет. Одним из способов сдерживать этот рост замгубернатора Алексей Цигельник назвал работу на удаленном доступе.

- Просим всех работодателей пристально рассмотреть эту возможности. И тех, кто может это сделать, перевести, предоставить возможность работать на дому, - попросил Алексей Цигельник.

Замгубернатора также заметил, что даже уменьшение числа сотрудников на рабочих местах на 10-15 процентов способно на столько же снизить и уровень заболеваемости коронавирусом. От работы на удаленном доступе все только выиграют: люди по-прежнему будут выполнять свои должностные обязанности и сохранят здоровье, а работодатель - рабочий процесс.

Алексей Цигельник также сделал акцент на том, что порой для того, чтобы сохранить здоровье специалиста и не дать затормозиться работе, нужно просто отпустить людей домой. И это, в конце концов, приведет к снижению роста заболеваемости коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ректор КузГТУ подписал приказ о переходе на дистанционное обучение

Ректор Кузбасского технического университета Андрей Кречетов подписал приказ о переходе на дистанционное обучение. Часть образовательного процесса в вузе переведут в удаленный формат. (подробности)

В Кузбассе частично вернули ограничения по коронавирусу

В Кузбассе введены дополнительные ограничительные меры по коронавирусу. К этому привела сложная обстановка в регионе. (подробности)

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 31 октября

В Кузбассе до 31 октября продлено действие режима повышенной готовности. Распоряжение об этом 26 сентября подписал губернатор Сергей Цивилев. (подробности)

Роспотребнадзор объяснил дополнительные ограничения из-за коронавируса в Кузбассе

Начальник эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Кузбассу Маргарита Новоселова прокомментировала введение дополнительных ограничений из-за ситуации с коронавирусом в регионе. (подробности)

Коронавирус в Кузбассе