Кемеровчане получили ожоги от тележек в гипермаркете. Фото: Инцидент Кузбасс/ vk.com

Несколько кемеровчан получили ожоги в одном из гипермаркетов от тележек для продуктов. Фотографиями последствий такого контакта поделился в соцсетях один из пострадавших.

Мужчина сообщил, что получил химический ожог ладони в одном из крупных гипермаркетов, который расположен в микрорайоне Южный областной столицы. По его словам, причиной этого стало то, что сотрудники торговой сети обрабатывают ручки тележек для покупок новым средством.

«С ожогами пальцев к администратору обратилось не менее 10 человек, - написал кемеровчанин. - Предложили мыло, помыть руки, крем и салфетки».

В комментариях к посту, который был размещен в одном из городских пабликов, пользователи советовали написать заявление в правоохранительные органы. Другие посочувствовали мужчине, отметив, что схожая реакция в виде язв и ожогов есть на антисептик, который предлагает посетителям другая торговая сеть.

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