50 переболевших коронавирусом кузбассовцев стали донорами плазмы. Фото: Минздрав Кузбасса

В Кузбассе 50 человек, которые ранее переболели коронавирусом, стали донорами плазмы. Сейчас уже подготовлено более 120 доз донорской плазмы с антителами к новой коронавирусной инфекции.

-Некоторые переболевшие коронавирусом, приходили сдавать кровь на плазму уже несколько раз, зная, что таким образом они спасают жизни пациентов, которые сейчас в тяжелом состоянии лежат в ковидариях, - отметил главный врач Кузбасского центра крови Илгиз Вафин.

Применение плазмы от выздоровевших людей доказало эффективность при лечении пациентов, чей иммунитет сам не может противостоять инфекции. Антитела из плазмы донора выступают в качестве дополнительного иммунитета.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и роста числа заболевших Кузбасский центр крови призывает переболевших коронавирусом кузбассовцев активнее сдавать кровь на антиковидную плазму.

Донорами могут стать:

-лица, не ранее чем через 14 дней после выздоровления от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19;

-имеющее медицинскую выписку о перенесенной новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19;

При этом возраст донора должен быть от 18 до 55 лет, а вес тела не менее 50 килограммов. Также должны отсутствовать противопоказания к донорству. При обращении в Центр крови необходимо иметь: медицинскую выписку о перенесенной болезни COVID-19; паспорт гражданина РФ; СНИЛС.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам:

-в Кемерове - 8 (384-2) 52-22-74, 52-12-81.

-в Новокузнецке - 8 (384-3) 79-69-71.

-в Белове - 8 (384-52) 2-31-81.

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