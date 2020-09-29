Кузбасских студентов отправляют на дистанционное обучение из-за коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учебные заведения Кузбасса постепенно уходят на дистанционное обучение. Причина - заболевшие коронавирусом студенты и преподаватели.

Дистанционное обучение введено в семи кузбасских школах, при этом в одной из школ занятия приостановлены из-за гриппа и ОРВИ, а в остальных - из-за коронавируса. Также на удаленку перешли четыре кузбасских вуза - частично.

- С начала нового 2020/2021 учебного года в высших учебных заведениях были выявлены 30 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В их числе восемь преподавателей, 21 студент и один библиотекарь, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Кузбассу.

Сейчас частично учатся студенты новокузнецкого СибГИУ - одна группа до 30 сентября, кемеровского ФГБОУ ВО РЭУ имени Плеханова - две группы до 29 сентября, группа ЭПБ 191 факультета электроэнергетики КузГТУ имени Горбачева - до 5 октября. Также не учатся по одной группе в институте фундаментальных наук и институте образования, математики и информатики КемГУ - до 1 октября и 30 сентября соответственно.