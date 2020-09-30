Хоккеисты «Кузбасса» рассказали о своем заболевании коронавирусом. Фото: Оперштаб Кузбасса

Хоккеисты кемеровской команды по хоккею с мячом «Кузбасс» рассказали о своем заболевании коронавирусом. По словам спортсменов, болезнь протекала тяжело.

- Когда я узнал, что у меня был COVID, то испытал шок, вообще этого не ожидал, - делится воспоминаниями полузащитник ХК «Кузбасс» Григорий Федоров. - Болезнь протекала тяжело, тяжелые были симптомы - постоянная слабость, потеря обоняния и вкуса, высокая температура несколько дней держалась. Курс антибиотиков - это то, что сказывается на организме, это очень тяжело на самом деле. У нас были большие планы - поехать на Кубок России в Иркутск. И этот вирус все у нас по факту отобрал - мы не поехали никуда. Очень обидно, что так получилось.

Еще один полузащитник клуба, Илья Бондин, отмечает, что болезнь очень опасна, так как пока до конца не изучена.

- Пока я лежал в больнице, были и тяжелые случаи, было страшно на это смотреть, - отмечает спортсмен. - Я очень переживал за своих близких, боялся, что родителей заражу - они люди уже в возрасте и могли все перенести намного хуже. Также я переживал за всю команду. Хотел пожелать, чтобы каждый человек был ответственен, носил маски, это не шутка. Эта болезнь реальна.

О том, что несколько ведущих игроков кемеровского клуба по хоккею с мячом инфицированы, стало известно 8 сентября. Информацию подтвердили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

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