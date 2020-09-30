В Кузбассе заканчиваются койки для больных коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе для больных коронавирусной инфекцией заканчиваются койки. По данным министерства здравоохранения области, на 29 сентября их оставалось всего 35.

Прирост заболевших в регионе в последние дни увеличивается, что не может не сказываться на коечном фонде. Так, если в начале пандемии в регионе было развернуто 1330 коек, затем это число удвоено, а после ухудшения ситуации добавлено еще 87, то уже во вторник на 2778 коек приходилось 2743 пациента.

Стоит отметить, что и выписываются пациенты каждый день, правда количество их в течение нескольких дней может существенно отличаться – от пару десятков до сотни человек.

-Ежедневно осуществляется выписка пациентов, на освободившиеся койки на лечение кладут пациентов с вновь выявленными заболеваниями. Министерство здравоохранения Кузбасса проводит организационную работу по увеличению коечного фонда, - отметили в региональном Минздраве.

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