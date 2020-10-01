Стали известны сроки начала вакцинации от коронавируса в Кузбассе

Стали известны сроки начала вакцинации от коронавиурса в Кузбассе Фото: Олег УКЛАДОВ

Стали известны сроки начала вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом рассказали специалисты регионального министерства здравоохранения.

Первый заместитель министра здравоохранения Елена Зеленина подтвердила информацию, что первая партия вакцины уже прибыла в Кузбасс. Пока пробная - немногим больше 40 доз. Ставить ее будут пока добровольцам, которые относятся к группе риска.

- С учетом условий хранения препарата и готовности медицинских организаций мы планируем начать вакцинацию со следующей недели. Мы готовы начать ее с группы риска - это медицинские работники, все проводится исключительно на добровольных началах, - отметила замминистра.

Информации, когда будут ставить вакцину широким слоям населения, пока нет. Все будет зависеть от сроков поставки в регион большой партии.

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