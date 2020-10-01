В Кузбассе начали выписывать пациентов с недолеченным коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе начали выписывать из больниц пациентов с недолеченным коронавирусом. Перед этим врачи оценивают их общее состояние.

Пациентов с подтвержденным COVID-19, которые находились в стационарах, начали отправлять долечиваться амбулаторно. Об этом рассказала первый замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина. При этом домой всех подряд не отпускают, это происходит в том случае, если человек пошел на поправку и у него нет серьезных осложнений.

- Мы должны понимать, что общее состояние пациента позволяют проводить лечение на дому, - отметила замминистра.

Напомним, что по данным на утро 1 октября, в Кузбассе выявлены 167 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число заболевших составило 10 171. Выздоровели 182 пациента, всего же стационары с начала пандемии покинули 7315 человек. Таким образом, сейчас в медицинских стационарах находятся 2743 пациента.

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