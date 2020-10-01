Минздрав Кузбасса сообщил о дефиците работающих с коронавирусными больными медиков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В министерстве здравоохранения Кузбасса сообщили о дефиците медиков, которые работают с заболевшими коронавирусом пациентами. Самыми востребованными являются анестезиологи-реаниматологи.

- Ситуация на сегодняшний день складывается напряженная, - отметила первый замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина в ходе онлайн-брифинга. - К сожалению, сами медики не застрахованы от заболевания. На сегодняшний день у нас заразились 587 работников медучреждений, из них непосредственно 498 - непосредственно медиков, которые оказывают помощь пациентам.

Замминистра добавила, что сейчас наиболее востребованными являются анестезиологи-реаниматологи.

- И в мирное время существовал их дефицит, однако не было такого потока пациентов, которым должны быть оказана экстренная помощь, - отметила она.

По словам Елены Зелениной, чтобы закрыть дефицит, привлекаются медсестры и врачи из не работающих сейчас санаториев, студенты, ординаторы, аспиранты Кемеровского медуниверситета с их согласия, специалисты Новокузнецкого института усовершенствования врачей и Кемеровского областного медицинского колледжа.

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