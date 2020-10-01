В Кузбассе не загрузившие COVID-тест в Интернет женщины получили штраф Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе две женщины, не загрузившие в интернет результаты теста на коронавирус, получили штраф. Обе прилетели из-за границы.

Мариинский городской суд назначил штраф двум женщинам, которые по прибытии из-за границы своевременно не загрузили тесты на коронавирус на сайт госуслуг.

- Согласно постановлению Роспотребнадзора, граждане, которые прилетели из-за границы, в течение трех календарных дней со дня прибытия должны пройти лабораторное исследование на коронавирус и разместить информацию о результатах такого исследования на портале государственных услуг, - сообщили в администрации Мариинского района.

Нарушение влечет за собой штраф - для физических лиц от 15 до 40 тысяч рублей. Однако суд, установив по делу наличие ряда исключительных обстоятельств, назначил штраф в размере ниже минимального - 7,5 тысячи рублей.

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