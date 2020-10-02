Врач из Кузбасса рассказала, как дети болеют коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главного врача по лечебным вопросам Кузбасской клинической инфекционной больницы Татьяна Бондаренко рассказала о том, как дети переносят коронавирус.

По словам Татьяны Бондаренко, юные кузбассовцы так же, как и взрослые, болеют коронавирусом. Так, по данным Роспотребнадзора, с начала пандемии коронавирус диагностировали у 18 детей в возрасте до 1 года, 184 детей в возрасте от 1 года до 10 лет и у 197 подростков в возрасте от 11 до 17 лет. В отличие от их родителей, бабушек и дедушек, дети и подростки чаще всего переносят заболевание легко. Отличаются у них и симптомы, которые типичны для коронавируса у взрослых.

-По клиническим течениям коронавирусная инфекция у большинства детей будет протекать как обычное ОРЗ: лихорадка, кашель, насморк, которые быстро проходят, - рассказала Татьяна Бондаренко.

Также инфекционист отметила, что и среди детей, заболевших коронавирусом, есть случаи тяжелого течения коронавирусной инфекции, однако это – единичные случаи.