Вернут ли ограничения из-за коронавируса, рассказал губернатор Кузбасса. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В последнее время в Кузбассе наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. Будут ли сейчас вводить ограничения, как это было весной 2020 года, рассказал Сергей Цивилев.

По словам губернатора Кузбасса, рост числа заболевших COVID-19 был ожидаемым. При этом он отметил, что в настоящее время дополнительные ограничительные меры вводить не планируют. Так, работа пропускных пунктов на границах региона возобновлена не будет.

- Когда у нас была очень большая разница в три, четыре, десять раз по количеству заболевших на 100 тысяч человек, имело смысл держать эти посты, - отметил Сергей Цивилев. - Сейчас никакого смысла держать их нет, потому что это отвлечение и Роспотребнадзора, и полиции, и всех от других важных участков. Ну и, конечно, это тоже содержание, это тоже затраты. Поэтому мы таких мер принимать не планируем.

Сейчас в регионе в основном действуют точечные ограничения. Например, если на предприятии обнаружены те или иные нарушения, то его работа будет лишь приостановлена, а после устранения нарушений - возобновлена. Однако если ситуация с ростом числа заболевших резко обострится, возникнет угроза массовых и больших вспышек, широкие ограничительные меры будут вновь введены.

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