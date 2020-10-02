В Кузбассе обсудили перспективы развития сельских территорий

Россельхозбанк, Региональный медиахолдинг «Кузбасс» и Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия организовали круглый стол «Комплексное развитие сельских территорий». Мероприятие прошло 30 сентября на базе Кузбасской ГСХА.

Основные темы круглого стола – реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ), меры повышения инвестиционной привлекательности и создания благоприятных инфраструктурных условий на селе.

На круглом столе обсудили специфику сельской ипотеки и возможности её получения, инструменты господдержки фермеров в Кузбассе сегодня, а также вопросы дезурбанизации, проблемы и перспективы кадров на селе.

Продолжение читайте далее >>

Генеральная лицензия Банка России № 3349

Партнерский материал.