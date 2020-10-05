Телеведущий Оскар Кучера узнал о смерти отца от коронавируса после выступления в Кемерове. Фото: Эмпатия Манучи/ Youtube.com

Известный телеведущий, актер и музыкант Оскар Кучера узнал о смерти отца от коронавируса, возвращаясь с выступления в Кемерове. В столице Кузбасса он вел частный корпоратив.

На днях Оскар Кучера дал интервью youtube-каналу «Эмпатия Манучи», во время которого рассказал, что его отец Александ Боголюбов скончался. Актер узнал об этом в самолете по пути из Кемерова в Москву.

-Он заболел в больнице, его забрали с сердцем. Ничего серьезного не было, подхватил эту болезнь в больнице. Ушел за четыре дня, - рассказал телеведущий. - Я приземлился в Москве. Это был первый мой вылет на корпоратив, он был в Кемерове. Приземляюсь с Кемерова, включаю телефон, и мне звонок: «Оскар Александрович, а кем вам приходится Боголюбов Александр Акимович?». Я говорю: «Он мой отец». В ответ: «Примите мои соболезнования». А я сижу в самолете, мы еще так долго сидели, мне выйти хочется, и я понимаю, что не могу себя вести неадекватно.

После сообщения Оскар Кучера, по его словам, поехал к матери, чтобы рассказать о том, что случилось.

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