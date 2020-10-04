Кузбасские врачи: Коронавирус может распространяться на расстояние до восьми метров

заведующая кафедрой инфекционных болезней Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей Зинаида Хохлова. Фото: Оперштаб Кузбасса

Кузбасские врачи сообщили, что коронавирусная инфекция может распространяться на расстояние до семи-восьми метров. Она очень опасна и заразна в аэрозольном виде.

Медики в очередной раз рассказывают, почему именно нужно в нынешней эпидемиологической ситуации обязательно носить маску. Как отметила заведующая кафедрой инфекционных болезней Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей Зинаида Хохлова, она действительно спасает от заражения.

-Конечно, маска нужна. Коронавирус передается аэрозольным путем – это уже доказано. А что такое аэрозольный путь? При кашле, при чихании, даже при разговоре с микрокапельками выдыхаемого воздуха вирусы попадают во внешнюю среду. Они могут находиться во взвешенном состоянии в воздухе довольно длительное время и могут распространяться на большие расстояния. Если при воздушно-капельном пути другие вирусные инфекции передаются на 1,5 – 2 метра, то коронавирус может распространяться на расстояние до семи и даже до восьми метров от источника.

Зинаида Хохлова пояснила, что и источником может быть не обязательно больной человек, это может быть просто носитель. То есть, человек чувствует себя хорошо, даже не предполагает, что он болен, но при этом он может заражать окружающих.

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