Особые часы для пенсионеров старше 65 лет введены во всех городах Кузбасса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе теперь во всех городах и районах введены особые часы в магазинах для пенсионеров старше 65 лет. Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой, отметили в департаменте по развитию предпринимательства и потребительского рынка области.

Во всех городах Кузбасса, где есть магазины «Пятерочка», «Бегемаг», «Лента», «Магнит», «Ярче» и «Мария-Ра», приоритетные часы уже установлены.

Магазины «Лента» ежедневно с 8.00 до 11.00 предоставляют скидку 10 процентов на весь ассортимент товаров.

В магазинах сети «Пятерочка» с 10.00 до 17.00 проводится акция «Семейная среда», а также ежедневно с 8.00 до 13.00 покупателям с пенсионным удостоверением предоставляется скидка до 10 процентов на все категории товаров.

«Мария-Ра» с 8.00 до 12.00 с понедельника по пятницу предоставляет пенсионерам скидку 10 процентов.

«Магнит» и «Бегемаг» в будние дни с 8.00 до 11.00 также предоставляют скидку пенсионерам - 10 процентов.

Помимо этого, для снижения рисков заражения коронавирусной инфекцией в ряде магазинов работают кассы самообслуживания, предлагается доставка продуктов до дома. Также в отдельных территориях продолжают работу автолавки.

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