Медики в кузбасских ковидариях больше не будут работать вахтовым методом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кузбасские медики переводятся на обычный режим работы в ковидариях. Как отметила замминистра здравоохранения Елена Зеленина, вахтовый метод стал роскошью в нынешних условиях.

Во время брифинга, который проходил 1 октября в Кемерове, теперь после смены в ковидарии медработники могут выбирать: остаться ли им в общежитии или отправиться домой. Также Елена Зеленина отметила, что режим работы сотрудников в том числе определяют и руководители медицинской организации.

- С учетом роста заболевания коронавируса соблюдения вахтового режима работы медиков больше не возможно. Для нас это роскошь, поэтому мы переходим на обычный режим работы. Это не значит, что все медработники обязательно поедут домой после работы: по-прежнему сохраняются общежития для врачей, где они могут оставаться в промежутках между сменами, - отметила Елена Зеленина.

Также замминистра здравоохранения добавила, что медики, работающие в ковидарии, соблюдают все меры безопасности как во время работы в «красной зоне», так и покидая ее. Таким образом, они представляют не большую опасность для общества, чем любые другие кузбассовцы, с которыми мы контактируем ежедневно.

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