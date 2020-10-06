В новокузнецком лицее начались досрочные каникулы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Учащиеся одного из новокузнецких лицеев досрочно вышли на каникулы. Ранее здесь на дистанционное обучение перешла целая параллель.

Новокузнецкий лицей № 34 воспользовался правом самостоятельно решать вопрос о переносе каникул и отправил всех учащихся отдыхать раньше запланированных сроков. Вместо того, чтобы уйти на каникулы с 24 октября, лицеисты будут отдыхать с 7 до 18 октября, а на 19-е число запланировано возобновление обучения.

- Сын учится в пятом классе, с 5 октября их перевели на удаленку. А сегодня сказали, что начинаются каникулы, но четвертные оценки пока ставить не будут, - рассказал один из родителей учащегося лицея № 34. - Нам сказали, что много заболевших среди учителей и учеников. Но не уточнили, ОРВИ это или коронавирус.

Напомним, 1 октября во время брифинга начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарита Новоселова отметила, что дистанционное обучение для школьников и студентов на данный момент вводиться не будет. Однако каждое образовательное учреждение может самостоятельно решить, в какой форме проводить обучение - очно или дистанционно, а также перенести каникулы на другое время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда в Кузбассе вернут дистанционное обучение для школьников

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, когда в Кузбассе снова может быть введено дистанционное обучение для школьников. (подробности)

КузГТУ перевел студентов на дистанционное обучение из-за коронавируса

Кузбасский государственный технический университет имени Горбачева из-за угрозы распространения коронавируса полностью переходит на удаленное обучение. Занятия для студентов в режиме онлайн начнутся в среду, 7 октября. (подробности)