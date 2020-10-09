Роспотребнадзор объяснил уход лицея в Новокузнецке на досрочные каникулы Фото: Ксения КОНЮХОВА

Роспотребнадзор Кузбасса прокомментировал уход лицея № 34 в Новокузнецке на досрочные каникулы. Ранее в социальных сетях и среди родителей учеников появилась информация, что в лицее коронавирусом заболели учителя.

Напомним, что лицей № 34 воспользовался правом самостоятельно решать вопрос о переносе каникул и отправил всех учащихся отдыхать раньше запланированного. Вместо того чтобы уйти на каникулы с 24 октября, лицеисты будут отдыхать с 7 до 18 октября.

- Санитарными правилами по профилактике ОРВИ и гриппа предусмотрено закрытие школ и классов при превышении заболеваемости ОРВИ на 20 процентов. И тут произошло то же самое - заболел преподавательский состав, но заболел ОРВИ. Поэтому лицей принял решение уйти на досрочные каникулы. Это не противоречит никаким нормативным актам.

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