Кузбассовец создает скульптуры из каменного угля. ФОТО: пресс-служба АПК.

На своей странице в социальных сетях губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о художнике и скульпторе из Топков Игоре Суворое.

Игорь Суворов знаком многим кузбассовцам, а его работы известны и за пределами Кузбасса. В качестве материала для своих скульптурных композиций Игорь Суворов использует каменный уголь. Его художник заказывает в обычном Гортопе. А главный инструмент, который используется при создании скульптуры – бензопила. С ее помощью Игорь Суворов придает будущей скульптуре форму, а потом дорабатывает другими инструментами мелкие детали. После же покрывает композицию составом, который придумал сам.

Одна из работ Игоря Суворова. ФОТО: пресс-служба АПК

- Непривычно видеть этот грубый материал в форме предмета искусства, что производит сильное впечатление, - отметил Сергей Цивилев..