Три московских самолета не смогли приземлиться в Кузбассе Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Сразу три авиарейса из Москвы не смогли вовремя приземлиться в кузбасских аэропортах. Соответственно, задерживается и их вылет.

По данным справочной международного аэропорта имени Леонова, который находится в Кемерове, два московских рейса не смогли вовремя прибыть в областной центр из-за погодных условий. Самолет из Шереметьева вместо 7.15 прибудет в Кемерово лишь в 12.40, а в обратный путь отправится с задержкой почти в 5,5 часа - в 13.20. Рейс из Внукова, который должен был прибыть в Кемерово в 7.15, предварительно, приземлится в 12.40. Вылет обратно в Москву назначен на 14.00.

В Новокузнецке также задерживается один из двух московских рейсов. Самолет из Шереметьева прибудет в аэропорт имени Волынова в 12.50 вместо запланированных 6.45. Обратный вылет предполагается с 6-часовой задержкой: в 13.50.

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