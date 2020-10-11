На Кемерово вечером опустился густой туман Фото: Мария КОЛОСОВА

Во второй половине дня в воскресенье, 11 октября, на Кемерово опустился густой туман. Об этом сообщают горожане.

- У нас на Радуге что-то невероятное творится, - отмечают очевидцы. – Туман очень густой, метров 50 – и уже ничего не видно!

При этом очевидцы отмечают, что это, скорее всего, не промышленные выбросы, так как неприятных запахов не чувствуется. Кроме того, горожан удивило время, когда опустился туман: обычно это явление встречается утром.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали на воскресенье небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, облачность и гололедицу, однако ни о тумане, ни о дымке упоминаний в сводках не было.

В понедельник же, 12 октября, южный ветер принесет тепло на всю территорию региона, также сохранится вероятность дождей и мокрого снега, а к концу недели может потеплеть до +13 градусов.

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