В воскресенье Кузбасс накроет мокрым снегом Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на воскресенье, 11 октября. Кузбасс засыплет мокрым снегом.

Ночью в воскресенье ожидается 0…-5 градусов, днем воздух прогреется до 0…+5 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами до 13 метров. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие, а местами умеренные осадки: ночью в виде мокрого снега, днем - мокрого снега и дождя, местами будут отложения мокрого снега, на дорогах гололедица.

В Кемерове ночью 11 октября столбики термометров покажут 0…-2 градуса, днем температура будет находиться в отметках +1…+3 градуса. Так же, как и в целом по области, будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метра в секунду. Будет облачно, пройдут небольшие осадки ночью в виде мокрого снега, днем мокрого снега и дождя.

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