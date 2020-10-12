Названы даты открытия горнолыжного сезона в Кузбассе Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Кузбасские власти назвали даты открытия горнолыжного сезона на курортах региона. Из-за пандемии коронавируса оно будет проходить в виде эстафеты.

Кузбассовцам не терпится поскорее начать горнолыжный сезон - некоторые готовы кататься даже по едва прикрывающему траву снегу. И все же официальное открытие сезона состоится только в ноябре - об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса. В министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса отметили, что в этом году областные мероприятия в честь открытия нового горнолыжного сезона будут проходить не только в Шерегеше, но и еще в трех крупных горнолыжных комплексах региона - в «Горной Саланге», «Танае» и «Югусе».

Стартует эстафета открытий 14 ноября на популярном курорте Шерегеш, где пройдет фестиваль «Шерегешфест».

21 ноября горнолыжников, сноубордистов и всех любителей активного зимнего отдыха примет «Горная Саланга», а 28 ноября - экокомплекс «Танай».

29 ноября завершит эстафету открытий горнолыжный комплекс «Югус».

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