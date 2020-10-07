Кузбассовцы открывают горнолыжный сезон. ФОТО: кадр видео инстаграм, go_shoria, Владимир Бондаренко

До официального старта горнолыжного сезона в Кузбассе еще около месяца, но поклонники активного отдыха готовы открывать сезон уже в октябре.

Кузбассовец Владимир Бондаренко стал первым человеком, открывшим сезон катания на лыжах. Первый снег, заваливший юг Кузбасса 6 октября, он опробовал не в Шерегеше, а в Новокузнецке, на горе Маяковой. В прошлом профессиональный спортсмен, Бондаренко спустился с горы и с восторгом отметил, что теперь сезон открыт.

- Для профессионала такой спуск не представляет никакой опасности: поднимаясь пешком на верх, Владимир убедился в безопасности трассы. К тому же он это место хорошо знает, чувствует рельеф и умеет мгновенно реагировать на любые непредвиденные ситуации, - отметил Влад Шитенок, в чьей группе go_shoria опубликовано видео с первым этой осенью заездом.

Новичкам и любителям такие трюки повторять, конечно же, не стоит. Лучше дождаться официального открытия горнолыжного сезона и спускаться по подготовленным трассам. К слову, любителей фристайла в этом году ждет приятный сюрприз: в Шерегеше откроется сноубрд-парк в лесу.

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