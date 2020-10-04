Сергей Цивилев показал видео занесенного снегом Шерегеша. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев показал видео горнолыжного курорта Шерегеш, засыпанного снегом. По его словам, он уже готов принять экстремалов.
Кадрами с юга региона Сергей Цивилев поделился в своем официальном аккаунте в Instagram.
« В Шерегеше началась зима! Делюсь с вами видео, которое мне прислали с нашего горнолыжного курорта, - написал губернатор. - Пухляк уже покрыл Зеленую гору и готов к приему экстремалов. В этом сезоне ждем еще больше лыжников и сноубордистов на лучших склонах страны!».
Напомним, что в Шерегеше снег впервые заметили еще 5 сентября. В последующем он выпадал еще несколько раз. Также снег уже шел в Кемерове, правда, пока не лег окончательно.
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