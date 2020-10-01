За снегопадом в Шерегеше можно смотреть в режиме онлайн. Фото: Кадр с вэбкамеры gesh.ru

В Шерегеше снова выпал снег - уже не первый раз с сентября. И можно прямо сейчас в режиме онлайн смотреть, как выглядят заснеженные горы.

В четверг, 1 октября, на горнолыжном комплексе Шерегеш снова выпал снег. Сугробов, правда, пока еще нет - местами проглядывают трава и почва - но курорт уже начинает напоминать то место паломничества туристов, которым он будет уже в ноябре.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда» - Кемерово» писала о том, что в поселке выпал снег, это произошло еще 5 сентября. Несмотря на это, бывалые горнолыжники отмечали, что видели белые хлопья там еще в августе.

При этом в четверг, 1 октября, Кемеровский гидрометцентр, наоборот, сообщил о неожиданном потеплении в области. Так, в выходные максимальная температура достигнет +14 градусов.

Посмотреть с разных точек, как идет снег в Шерегеше и выглядят окрестные пейзажи, можно здесь.

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