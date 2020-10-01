В Кузбассе потеплеет до +13 градусов

В Кузбассе резко потеплеет на выходных Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В предстоящие выходные в Кузбассе резко потеплеет. По прогнозам, ожидается до +13 градусов.

Начало недели жителей региона не порадовало - холодный северный ветер принес не только дожди, но в некоторые территории и мокрый снег. Однако совсем скоро появится возможность насладиться пусть относительным для этого времени года, но все же теплом.

Погода в Кемерове. Фото: Gismeteo

Согласно сервису Gismeteo, в Кемерове в субботу, 3 октября, ожидается пасмурная погода с дождем и +10 градусов, а вот в воскресенье будет облачно и воздух прогреется до +13. В понедельник тепло сохранится - ожидается +11 градусов, правда, все же придется захватить из дома зонтики.

Погода в Новокузнецке. Фото: Gismeteo

В Новокузнецке, который находится на юге области, цифры отличаются, но незначительно. В субботу в городе ожидается +8 градусов при облачной погоде, зато в воскресенье будет ясно и +13. Такая же температура сохранится в понедельник, но пойдет дождь.

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