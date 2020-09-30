Снег и туманы обещают синоптики жителям Кузбасса 1 октября Фото: Алексей ФОКИН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на четверг, 1 октября, в Кузбассе. Жителей региона ждут снег и туманы.

Ночью в четверг ожидается 0… -5 градусов, местами до +5. Днем немного потеплеет - до +4… +9. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров. Прогнозируется переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки: ночью - в виде дождя и мокрого снега, днем - дождя, в отдельных районах будет туман.

В Кемерове ночью 1 октября столбики термометров покажут -1… -3 градуса, днем температура будет находиться на отметках +5… +7. Ветер будет таким же, как и в целом по области. Ожидается переменная облачность и небольшие осадки.

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