Работу бань и саун разрешили в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе вновь разрешили работу бань и саун. Однако при этом в них должны строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования.

С 13 октября сауны и бани вновь открыты, однако посещать их разрешили только по предварительной записи и из расчета 1,5 квадратных метра в зоне отдыха для посетителя. Зал должен быть загружен не более чем на 50 процентов от максимального объема.

Посетители и работники обязаны соблюдать социальную дистанцию, за исключением помещения парильной. В помещении каждые два часа должна проводиться влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, в том числе, обрабатываться контактные поверхности – дверные ручки, выключатели, поручни, перила, подлокотники, стулья, диваны. В зоне отдыха предписано проводить уборку и дезинфекцию после каждого клиента.

Также из обязательных требований – проветривание помещений, оборудованных оконными проемами, между сменами, соблюдение персоналом масочного режима, исключение ожидания посетителями внутри бани.

Посетителям могут предоставляться только упакованные напитки и люда в промышленной упаковке (ланч-боксах) с возможностью разогрева в специально оборудованных местах.

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