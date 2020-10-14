Кемеровчанам напомнили о перекрытии Притомского проспекта. Фото: СГК

Жителям Кемерова, в первую очередь - автомобилистам, напомнили о скором перекрытии Притомского проспекта. Там будут проводиться ремонтные работы.

С 21.00 16 октября до 0.00 18 октября на Притомском проспекте будет частично перекрыто движение. Энергетики будут проводить монтажные работы в районе строящегося ледового дворца «Кузбасс», в ходе которых демонтируют наземный участок теплотрассы и заменят на новый, большего диаметра, проложенный под проспектом.

19 октября движение по Проспекту Притомскому будет восстановлено. Фото: СГК

- Проект разработан для увеличения пропускной способности теплосетей в Ленинском районе города с учетом активного строительства жилья, спортивных, социальных и торговых объектов, - отметили в пресс-службе СГК.

В компании сообщили, что в понедельник, 19 октября, движение по Притомскому проспекту будет полностью открыто.

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