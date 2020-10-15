Полиция Кузбасса начала поиски ушедшей в лес 14-летней школьницы

Полиция Кузбасса занялась поисками ушедшей в лес 14-летней школьницы

Полиция Кузбасса подключилась к поискам 14-летней школьницы, которая ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Сотрудники ОМВД России по Тяжинскому району разыскивают 14-летнюю Арину Атяжкину. Она вышла из школы в селе Преображенка Тяжинского района в среду, 14 октября, и направилась в сторону леса. До настоящего времени ее местонахождение не установлено. Сообщается, что девочка раньше неоднократно уходила из дома.

Сейчас ребенка ищут сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, представители других служб, а также волонтеры поискового отряда.

Приметы: рост 160-165 сантиметров, плотного телосложения, лицо овальное, волосы темно-русые.

Была одета в темно-зеленую куртку, белые кроссовки, шапку вязаную бордового цвета, колготки черного цвета. При себе имела портфель черно-фиолетового цвета.

Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении Арины Атяжкиной, сообщить об этом по телефонам: 8 (384-49) 27-6-43, 28-6-69, 288-6-63. Анонимность гарантируется.