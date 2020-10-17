Зачем заболевшим кузбассовцам антиковидная плазма. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей региона, переболевших коронавирусом приглашают сдать кровь. Главврач Кузбасского центра крови Илгиз Вафин рассказал, что такое антиковидная плазма и зачем она нужна.

Кузбассовцы, перенесшие коронавирус, могут помочь скорее выздороветь своим землякам. Для этого нужно прийти на пункт крови и записаться на процедуру плазмофереза. Плазма, которую возьмут у доноров, будет перелита тем, кто сейчас болеет.

- В Кемеровской области порядка 20-25 пациентов ежедневно нуждаются в переливании «антиковидной» плазмы. Это те пациенты, у которых свой иммунитет не смог выработать достаточное количество антител, - рассказал Илгиз Вафин. - В связи с этим нам необходимы доноры, которые перенесли это заболевание и выработали в себе антитела для того, чтобы мы смогли забрать эту плазму и перелить нуждающимся лицам.

Переливание плазмы может спасти чью-то жизнь, причем для самого донора процедура безопасна.

Записаться на процедуру плазмафереза можно по телефонам:

Кемерово: (384-2) 52-22-74

Новокузнецу: (384-3) 796-971

Белово: (384-52) 2-31-81

Анжеро-Судженск: (384-53) 5-18-90

Прокопьевск: (384-6) 61-47-49