Зачем заболевшим кузбассовцам антиковидная плазма.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жителей региона, переболевших коронавирусом приглашают сдать кровь. Главврач Кузбасского центра крови Илгиз Вафин рассказал, что такое антиковидная плазма и зачем она нужна.
Кузбассовцы, перенесшие коронавирус, могут помочь скорее выздороветь своим землякам. Для этого нужно прийти на пункт крови и записаться на процедуру плазмофереза. Плазма, которую возьмут у доноров, будет перелита тем, кто сейчас болеет.
- В Кемеровской области порядка 20-25 пациентов ежедневно нуждаются в переливании «антиковидной» плазмы. Это те пациенты, у которых свой иммунитет не смог выработать достаточное количество антител, - рассказал Илгиз Вафин. - В связи с этим нам необходимы доноры, которые перенесли это заболевание и выработали в себе антитела для того, чтобы мы смогли забрать эту плазму и перелить нуждающимся лицам.
Переливание плазмы может спасти чью-то жизнь, причем для самого донора процедура безопасна.
Записаться на процедуру плазмафереза можно по телефонам:
Кемерово: (384-2) 52-22-74
Новокузнецу: (384-3) 796-971
Белово: (384-52) 2-31-81
Анжеро-Судженск: (384-53) 5-18-90
Прокопьевск: (384-6) 61-47-49