В Кемерове погасят Вечный огонь Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Кемерове погаснет Вечный огонь, который находится на улице Весенней. Правда, произойдет это ненадолго, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как рассказали в мэрии, в понедельник, 19 октября, в областном центре пройдут внеплановые ремонтные работы. В связи этим с 14.00 до 17.00 без газоснабжения останутся здания Центрального района.

-Адреса отключения: улица Соборная, 26, Хлебозавод №2 – проспект Кузнецкий, проспект Ленина 55/1, а также Вечный огонь на улице Весенней, - добавили в мэрии.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Кемерово» писала о том, что в городе до 26 октября в связи с проведением ремонтных работ продлены сроки перекрытия Притомского проспекта.