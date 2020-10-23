На Кемерово обрушился снегопад Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

На Кемерово обрушился снегопад. Кадрами пушистых хлопьев, заметающих городские улицы, делятся очевидцы.

Напомним, что еще накануне в областном центре стояла сухая и довольно теплая погода. Холодать стало вечером в четверг, 22 октября, и вот утром в пятницу в областной центр снова пришла зима.

По сообщениям синоптиков, в пятницу в Кемерове ожидается 5-7 градусов тепла и небольшой дождь. Юго-западный ветер будет достигать скорости 5-10 метров в секунду.

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