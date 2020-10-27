На 50 миллионов рублей сократятся расходы на празднование Нового года в Кузбассе из-за коронавируса Фото: Фаяз Алекберов

Стало известно, что расходы на празднование Нового года в Кузбассе сократятся на 50 миллионов рублей. Как сообщалось ранее, высвобожденные средства планируется потратить на поддержку здравоохранения.

Территории пересмотрели свои расходы на праздник и смогли сократить их на 50,3 миллиона рублей. Эти средства пойдут на выплаты врачам, закупку средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования.

- На прошлой неделе всем муниципальным образованиям Кузбасса было предложено пересмотреть затраты на предстоящие новогодние праздники. Эта работа успешно выполнена. В бюджете каждого района были найдены статьи расходов, которые можно сократить. По территориям экономия составляет от десятков тысяч до миллионов рублей. Теперь эти средства могут использоваться там, где они сейчас нужнее всего, - для поддержки нашей системы здравоохранения, - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Что касается статей расходов, то будут урезаны затраты на новогоднюю иллюминацию, возведение ледяных и снежных фигур, покупку новых искусственных елок. Например, городу Кемерово удастся сэкономить более девяти миллионов рублей, Новокузнецку - почти 5,5 миллиона, Прокопьевскому округу - 6,7 миллиона рублей.

- Экономия касается исключительно внешнего оформления праздника и не затрагивает социальные обязательства региона, в том числе подарки для детей и ветеранов, - подчеркнули в администрации правительства Кузбасса.

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