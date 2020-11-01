В полиции рассказали подробности смертельного ДТП в Кемерове. Фото: Инцидент Кемерово/ vk.com

В полиции рассказали подробности смертельного ДТП. Авария произошла вечером, 31 октября.

Как сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области, дорожно-транспортное происшествие случилось около 19.00 напротив дома № 40 по проспекту Кузнецкому. На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа УМВД России по городу Кемерово и экипажи ГИБДД.

-Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan Teana совершил наезд на пешехода, который внезапно вышел на проезжую часть перед близко идущим транспортом. От полученных травм 39-летний мужчина скончался? – рассказали подробности в ведомстве.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

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