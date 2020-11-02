Появилось видео крупного пожара в общежитии в Кемерове. Фото: Инцидент Кузбасс/ vk.com

В социальных сетях появилось видео пожара, который произошел в одном из общежитий в Кемерове. Возгорание случилось в жилом здании на проспекте Ленина.

Напомним, что о пожаре в одной из комнат общежития по проспекту Ленина 128 очевидцы сообщили ранним вечером в воскресенье, 1 ноября. Возгорание произошло на самом верхнем, девятом этаже.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области, в воскресенье в 15.01 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на проспекте Ленина. Пожар локализован в 15.17, а полностью ликвидирован в 15.21.

-Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 37 человек и 11 единиц техники, - сообщили в ведомстве.

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