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«Миссис Земной шар 2020» из Кемерова рассказала, как укрепить иммунитет

Сама Ксения Кривко не так давно перенесла коронавирус
Екатерина РОМАНОВА
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«Миссис Земной шар 2020» из Кемерова рассказала, как укрепить иммунитет. ФОТО: личная страница в Инстаграм Ксении Кривко

«Миссис Земной шар 2020» из Кемерова рассказала, как укрепить иммунитет. ФОТО: личная страница в Инстаграм Ксении Кривко

Кемеровчанка Ксения Кривко не так давно попала в больницу с вирусной пневмонией. Теперь же она делится со своими подписчиками рецептом чая для поддержания иммунитета.

«Дарю вам мой рецепт согревающего имбирно-лимонного чая! Сохраняйте на здоровье», - написала на своей странице в Инстаргаме Ксения Кривко.

Многодетная мама, победившая в престижном конкурсе, предлагает взять примерно 5 сантиметров корня имбиря, натереть его на терке, залить 1 литром кипятка, добавить сок одного лимона, по одной чайной ложке куркумы и корицы, а также 2 столовые ложки меда. Также можно добавить мяту и гвоздику. Затем все нужно накрыть крышкой и дать настояться в течение 10 минут.

- Этот простои рецепт хорошо работает на поддержание иммунитета. Особенно актуально в пандемию. Берегите себя и своих близких! -отмечает Ксения Кривко.

Совет от победительницы престижного конкурса. ФОТО: личная страница в Инстаграм Ксении Кривко

Совет от победительницы престижного конкурса. ФОТО: личная страница в Инстаграм Ксении Кривко

Напомним, некоторое время назад победительница престижного конкурса попала в больницу с вирусной пневмонией и рассказала о том, как проходит ее лечение.

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