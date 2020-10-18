«Миссис Земной шар-2020» Ксения Кривко госпитализирована с коронавирусом. Фото: Ксения Кривко/ Instagram

Кемеровчанка Ксения Кривко, мать четверых детей, которая стала победительницей международного конкурса красоты для замужних женщин Mrs. Globe 2020 («Миссис Земной шар 2020»), госпитализирована с коронавирусом. Об этом она сообщила в своем Instargram, объясняя подписчикам свое долгое отсутствие в соцсетях.

Ксения сообщила, что ее семья вот уже месяц борется с инфекцией. Она заболела первой. В первые две недели у женщины, по ее словам, наблюдались все признаки ОРВИ – поднялась температура, болело горло, появились жуткая слабость и апатия, пропало обоняние.

-Тест, который я сдала методом ПЦР, был отрицательный, - рассказывает многодетная мама. - Но я понимала, что у меня коронавирус, так как течение болезни отличается от простого ОРВИ. Через неделю заболел Петр (муж – прим. Ред.). Симптомы те же плюс кашель, который нарастал. Тест ПЦР тоже отрицательный. Через пять дней температуры он сделал МСКТ, который выявил двустороннюю вирусную пневмонию, что и послужило сигналом для госпитализации.

Ксения в это время находилась с детьми на самоизоляции. По ее словам, было полное ощущение, что болезнь была, но прошла в легкой форме. Обоняние вернулось, апатия, наоборот, отступила, но продолжали беспокоить повышенная температура и горло. А еще через неделю после, казалось бы, окончательного выздоровления Ксения Кривко почувствовала, как давит в груди.

-Через три дня ощущения стали нарастать, и я тоже сделала МСКТ. Оно выявило двустороннюю вирусную пневмонию начальной стадии. В этот же день Петра выписали из больницы, а меня положили на его место, - рассказывает она. - Лечат по полной. Капельницы, уколы, антибиотики. Врачи большие молодцы. Сегодня 6-й день пребывания здесь, состояние норм, ухудшений нет.

Также «Миссис Земной Шар» отметила, что ситуация в Кемерове с коронавирусом сложилась тяжелая: больницы переполнены, а сами врачи тоже заболевают и кадров просто не хватает. «Прошу вас, берегите себя и своих близких, болезнь коварная, и справиться без медицинской помощи самому очень сложно», - попросила Ксения своих подписчиков.

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