Момент ДТП на кемеровском перекрестке попал на видео. ФОТО: кадр видео Андрея Маркова

Вечером в воскресенье, 8 ноября В Кемерове произошло ДТП, в котором две девушки получили травмы. Здесь, на одном из перекрестков, водитель иномарки протаранил отечественную легковушку.

Как сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции, ДТП произошло на перекрестке неподалеку от кома №42к.1 по улице Тухачевского около 18.35.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubisi выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Там он совершил столкновение с автомобилем «Лада Приора», который двигался во встречном направлении и совершал поворот налево на разрешающий сигнал светофора, по «стрелке», - отметили в ведомстве.

В результате ДТП пострадали две пассажирки автомобиля Mitsubisi, женщины 18 и 28 лет. Обеим пострадавшим было назначено амбулаторное лечение. Оба водителя на момент аварии были трезвыми. При ДТП они не пострадали.

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